Racconta il tuo viaggio. Torna a Biassono l’appuntamento per gli amanti del viaggio e delle scoperte grazie alla rassegna “Biassonesi in giro per il mondo”.

Otto serate promosse dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’assessorato alla Cultura di Paola Gregato, durante le quali i biassonesi avranno l’occasione di raccontare il proprio viaggio. La rassegna, giunta all’11esima edizione, è iniziata il 19 gennaio e si concluderà il 9 marzo. Gli incontri si svolgono il venerdì sera in sala civica “Carlo Cattaneo” in via Verri a ingresso libero e gratuito.

Primo reportage dal Vietnam

La rassegna è iniziata col viaggio di Luca Colombo che ha raccontato “Xin Chao Vietnam”. “Il pubblico era molto numeroso perché si tratta di un evento che attira molti biassonesi e non – ha dichiarato l’assessore Gregato – E’ un’occasione per visitare il mondo stando comodamente seduti su una poltrona. La rassegna è nata per caso nel 2007 per condividere le proprie esperienze di viaggio con altri cittadini. E’ anche un’occasione per avere le dritte giuste per affrontare un’eventuale trasferta. Abbiamo dei fedelissimi che puntualmente ogni anno raccontano la propria esperienza ma anche new entry. L’ultima serata sarà speciale perché la nostra consigliera comunale Marta Pagani racconterà il suo viaggio di nozze in Giappone”.

Il programma

I protagonisti della serata raccontano il proprio viaggio attraverso immagini o spezzoni di video accompagnati da un sottofondo musicale. Solitamente i filoni trattati sono tre: viaggi, trekking e esperienze in bicicletta o in moto. Venerdì 26 gennaio protagonista sarà l’Anpi Biassono che racconterà l’ottavo viaggio della memoria (Arles – Aix En Provence “Camp Des Milles” – Nizza). Il 2 febbraio Elisabetta e Christian Pagani racconteranno il loro viaggio in Patagonia. Il 9 febbraio Laura e Chiara Carzaniga mostreranno immagini della Namibia, con deserti, safari e realtà locali. Il 16 febbraio il consigliere comunale Alberto Caspani racconterà “Come ho imparato ad amare la bomba atomica in Kazakhstan”. Il 23 febbraio Enrica e Michele Motta parleranno di Myanmar fra pagode, templi e paesaggi inconsueti. Il 2 marzo Luisa Caldirola e Vittoria Sangiorgio racconteranno il loro viaggio in Sri Lanka: “La lacrima dell’India”. Infine, il 9 marzo i neo sposini Marta Pagani e Marco Casiraghi mostreranno le immagini del loro viaggio di nozze alla scoperta del Giappone: “Arigatou gozaimasu Nihon”.