Un renatese alla guida dei giovani padani. Davide Onofri è stato nominato la scorsa settimana responsabile del gruppo Mgp Lambro.

Giovani padani scelgono Davide

Ventitrè anni, ventiquattro da compiere il prossimo 12 febbraio, funzionario di vendita di forniture meccaniche per l’automazione per un’azienda toscana con filiale a Brugherio, Davide è cresciuto a Renate e da un anno è entrato nel movimento.

“La passione per la politica e per la Lega è nata ai tempi della scuola media – ha raccontato – E’ cresciuta sempre di più con il passare degli anni fino a portarmi ad accettare questo meraviglioso incarico”.

Avvicinare gli under 30 alla politica è l’obiettivo del renatese.

“Voglio diffondere il messaggio del Carroccio in tutti giovani, portandoli ad aprirsi in maniera positiva al mondo politico” ha continuato.

Non solo. “Lavorerò inoltre per dare una mano al mio paese facendo del volontariato per renderlo più pulito e aiutare le persone più bisognose”.

In bocca al lupo speciale

Al 23enne è arrivato l’imbocca al lupo del besanese Alessandro Corbetta, coordinatore dell’Mgp Brianza.

«Sono felice che ci siano sempre nuovi giovani a portare avanti la battaglia per la libertà e il futuro della nostra terra».