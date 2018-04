Rifiuti abbandonati: in via D’Azeglio anche un divano.

Giussano

Rifiuti abbandonati: in via D’Azeglio anche un divano. Si trova davvero di tutto per strada, persino vecchi sofà e frigoriferi… forse utili per qualcuno che vuole improvvisare un salotto. Questo lo spettacolo che si è presentato agli automobilisti e ai passanti all’incrocio tra via Cavour e via D’Azeglio: proprio sull’angolo spiccavano il divano e appoggiato allo schienale, il frigorifero. Sicuramente non un bel vedere… e neppure un bel biglietto da visita per l’ingresso in città. Purtroppo non è la prima volta che a Giussano e frazioni si assiste a certe scene: l’abbandono dei rifiuti resta una nota negativa e un segno di grande inciviltà.