Rimpatriata con sorpresa per gli ex compagni di classe e la loro maestra. La rimpatriata è quella degli ex alunni della sezione F degli anni 1976-1981 alla scuola elementare Duca D’Aosta di Cesano Maderno. La sorpresa è quella che gli ex studenti hanno fatto alla loro ex maestra, Carmela Pitrelli, 75 anni, che credeva di uscire a festeggiare il compleanno della figlia e, invece, si è ritrovata davanti i “suoi bambini e le sue bambine”.

Ancora insieme dopo trentasei anni

Li aveva lasciati con il grembiulino nero con il colletto bianco. Li ha rivisti uomini e donne di quarantasette anni che di lei hanno conservato sempre un bellissimo ricordo. Alcuni di loro sono sempre rimasti in contatto, altri non si vedevano da trentasei anni. A radunarli attorno al tavolo è stato Alberto Cagnetta, aiutato da Davide Giussani e dai social.

Una fotografia in dono alla cara maestra

La rimpatriata è stata suggellata dalla consegna di un dono alla maestra: una targa ricordo, con la foto di classe di allora, tutti i nomi dei suoi ex alunni (venti in tutto) e una dedica piena di affetto: “Alla mitica maestra Carmela Pitrelli. La scuola non è solo un insieme di lettere e numeri, ma anche di ricordi”. “Con tutte le lacrime che ha fatto versare lei ai nostri genitori quando ci dava un brutto voto – scherza Cagnetta – abbiamo voluto pareggiare un po’ i conti e farla commuovere un po’. Speriamo di esserci riusciti”.