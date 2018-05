Camminata benefica in ricordo di Riccardo Battisti.

Torna sabato prossimo 19 maggio ad Agliate “Batt-iamo la leucemia”, camminata di solidarietà in ricordo di Riccardo Battisti, il 15enne studente dell’istituto Modigliani di Giussano scomparso nel febbraio del 2011 per una leucemia fulminante. Ad organizzare l’evento i genitori – papà Andrea e mamma Anna, agliatesi – in collaborazione con il gruppo podistico dei Marciacaratesi e il patrocinio del Comune. La manifestazione, come ogni anno, raccoglie fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. L’intero ricavato della camminata sarà infatti devoluto al Comitato con sede a Monza.

Ritrovo e partenza dall’oratorio di Agliate

Ritrovo e partenza nel pomeriggio di sabato tra le 16 e le 16,30 dall’oratorio di Agliate in via Cavour. Due i percorsi: da 5 e 12 chilometri. Iscrizioni (5 euro) con riconoscimento per i primi settecento partecipanti. La “corsa dei mille”, come è stata ribattezzata la manifestazione benefica dopo il successo delle precedenti edizioni, è diventata ormai un appuntamento fisso negli eventi primaverili della città. Ad Agliate, ma non solo, il ricordo di Riccardo è ancora vivissimo. Iscrizioni e informazioni via mail (infotiscali@marciacaratesi.it) oppure al numero 393-0068691.