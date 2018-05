Tappa di Miss Italia al Polaris di Carate Brianza.

Sfilata con le miss

Sarà la bellezza la protagonista del sabato sera al Polaris Studios di via della Valle. In attesa della finale regionale in programma a luglio, sabato prossimo 19 maggio si svolgeranno le selezioni del famoso concorso nazionale. La location caratese non è nuova a Miss Italia Lombardia che lo scorso anno aveva avuto il piacere di essere ospitata per l’appuntamento regionale Miss Eleganza Lombardia che ha visto vincitrice Trinidad Galindo di San Donato Milanese poi volata alle pre-finali nazionali a Jesolo a settembre 2017.

Selezioni per la finale regionale

La giornata di sabato inizierà con un casting dirompente, alle 16 ci sarà il ritrovo per tutte le ragazze che vorranno guadagnarsi il pass per la selezione. Seguiranno prove, shooting fotografico e il corso di portamento introdotto per dare più sicurezza alle miss su palco. Madrine della serata Francesca Genesi, Alessia Uva e Lucrezia Pezzotta, già vincitrici di fasce di bellezza. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30, costume da bagno, abiti da sera ed esibizioni saranno il modo con cui le ragazze si faranno conoscere dalla giuria. Ma solo due accederanno alla fase delle finali regionali di Miss Italia Lombardia. La prima classificata riceverà la fascia “Miss Polaris Studio” mentre la seconda, pure lei ammessa alle regionali, avrà “Miss Rocchetta”. Le ragazze che non riusciranno a classificarsi nelle prime due posizioni avranno comunque altre selezioni a disposizione per qualificarsi alle regionali. L’evento di sabato è firmato da Rial Events di Riva Alessandra.

Miss Italia e Carate Brianza sono stati un binomio vincente: in città è nata Federica Moro, vincitrice di Miss Italia 1982. Federica, classe ’65, vinse il titolo a Sanremo all’età di 17 anni: allora potevano partecipare le minorenni.