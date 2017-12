Scambio di auguri e cena di beneficenza per il Leo Club di Cesano Maderno e Brianza Occidentale.

Cena di beneficenza a Meda

Ieri sera, a Meda, si è tenuta la consueta cena di scambio degli auguri di Natale del Leo Club di Cesano Maderno e Brianza Occidentale. Alla serata, insieme ai giovani soci, era presente anche l’associazione “Salvagente” alla quale è stato devoluto il ricavato del service natalizio. Il contributo servirà a coprire le spese di gestione di un orfanotrofio in Uganda, Africa.

Prestigioso certificato internazionale

Durante la serata il Leo Club ha festeggiato due avvenimenti importanti: il ricevimento del certificato di eccellenza per lo scorso anno leonistico, firmato dal governatore dei Lions Club Carlo Massironi, e l’ingresso di una nuova socia, pronta a dare il suo contributo al gruppo guidato da Filippo Rossi e fondato da Alessandro Cazzaniga, per il bene della comunità. In pieno spirito leonistico.