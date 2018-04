Scava in giardino e trova una bomba della seconda guerra mondiale. Intervenuti carabinieri vigili e artificieri per il residuato bellico rinvenuto in un terreno privato a Bovisio Masciago

Trova una bomba in giardino

Non poteva credere ai suoi occhi il bovisiano che questa mattina ha rinvenuto il residuato bellico all’interno della sua proprietà, in via Padre Monti. Il padrone di casa, appena visto affiorare dal terreno in cui è rimasto nascosto per settant’anni il pezzo di artiglieria inesploso, ha subito allertato le forze dell’ordine.

Accorsi forze dell’ordine e artificieri

Intorno alle 11 sono accorsi i Carabinieri della stazione di Varedo che hanno delimitato l’area del giardino della villetta in cui giaceva la bomba con nastro bianco e rosso, in supporto anche una pattuglia della Polizia locale. Successivamente sono arrivati gli artificieri che hanno recuperato l’ordigno lungo circa 60 centimetri risalente al secondo conflitto mondiale e lo hanno portato via. Le operazioni sono durate circa un paio d’ore