Sciopero scuola 8 gennaio: diversi i docenti che hanno confermato l’adesione. Ecco alcuni degli istituti dove sono previsti disagi.

Sciopero scuola 8 gennaio: in Brianza tante adesioni

Possibili disagi al rientro in classe dopo il ponte natalizio per molti bambini degli istituti primari. In occasione dello sciopero della scuola indetto dai Cobas ad altre otto sigle previsto per l’8 gennaio per protestare contro la sentenza del Consiglio di Stato per alcuni studenti le vacanze saranno allungate.

Ecco dove si starà a casa

Ecco alcune scuole in cui i docenti hanno aderito allo sciopero. Sospese le lezioni all’istituto primario “Ungaretti” di Albiate per gli alunni della classe 4^A che potranno riposare un giorno in più rispetto ad altri compagni, le classi seconde termineranno in anticipo con uscita alle 12.20 così come la terza B.

Per Biassono le classi coinvolte e che avranno riduzione dell’orario sono la 1^ B, la 2^A e la 5^ B della primaria “Aldo Moro” mentre per la “Sant’Andrea” saranno coinvolte le classi 2^ A e 2^ B.

Per Renate all’istituto comprensivo “Sassi” la classe 1^A della primaria di Renate terminerà le lezioni alle 10.20 mentre gli alunni della classe 4^ B di Veduggio entrerà alle 13.50. Il servizio trasporto pullman non sarà in servizio.

Disagi anche per la primaria dell’istituto comprensivo “Gianni Rodari” di Seregno con uscite anticipate. Un invito dunque a consultare il sito della scuola per maggiori dettagli.

A Vimercate due classi restano a casa

Per Vimercate i bambini delle classi 1^C e 2^C del plesso “Don Lorenzo Milani” saranno a casa, per loro il rientro è previsto martedì 9 gennaio.

Controllate sui siti delle singole scuole

Questo elenco è frutto di una prima ricerca effettuata nelle ultime ore sui siti web di alcuni istituti brianzoli. Molte scuole mancano all’appello. Per evitare disagi alle famiglie molti dirigenti scolastici hanno pubblicato sul sito del proprio istituto tutte le indicazioni e informazioni della scuola per organizzare la giornata di lunedì 8 gennaio. Vi consigliamo quindi di verificare sul sito ufficiale della scuola di appartenenza frequentata dai vostri figli.