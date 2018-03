Ragazzo scomparso e ritrovato dai carabinieri. Possono tirare un sospiro di sollievo i genitori e i familiari del 13enne scomparso ieri a Bovisio Masciago

Non era rientrato da scuola

Il ragazzino era uscito di casa per andare a scuola ma dopo le lezioni non è rientrato. I genitori, non vedendolo arrivare hanno fatto scattare l’allarme e si sono rivolti alle forze dell’ordine

Intercettato dai carabinieri a Bovisio

I carabinieri di Varedo, raccolta la segnalazione dei genitori hanno immediatamente fatto scattare le ricerche diramando la fotografie e la descrizione dell’adolescente anche alle forze dell’ordine della zona. Partiti i controlli a atappeto sul territorio, il 13enne è stato intercettato intorno alle 19 sul territorio di Bovisio da una pattuglia che lo stava cercando

Verso sera ha riabbracciato i familiari

Il ragazzino è stato trovato in in buone condizioni di salute ed è subito rientrato a casa dove ha potuto riabbracciare i familiari