Scuola primaria Collodi di Seveso ha riaperto: il riscaldamento funziona, ma non manca la polemica.

Lunedì scoperto il problema

Il problema riscaldamento, ora risolto, è stato riscontrato da Comune e dirigenza lunedì, quando i bambini sono rientrati a scuola. Inizialmente si pensava al blocco della caldaia, ma quando i tecnici hanno iniziato a mettervi mano, si sono accorti che il problema era più serio: una perdita nella distribuzione interna. Un guasto, insomma, non risolvibile in poco tempo. Di qui la scelta di ricontattare le famiglie: «Ci siamo mossi in maniera tempestiva – riferiscono dalla scuola – la maggior parte dei bambini è tornata a casa prima delle 10. Gli altri bimbi sono stati spostati in un’aula di sostegno alla scuola Da Vinci, riscaldata. Inoltre è stato anche garantito il servizio mensa».

Tre giorni di chiusura

Ad essere coinvolte tutte le classi tranne le quarte, che dall’inizio dell’anno svolgono le loro lezioni negli spazi della Da Vinci e hanno quindi effettuato al caldo le proprie lezioni. Inizialmente si pensava che i tecnici potessero risolvere il problema in due giorni, ma la scuola primaria Collodi è rimasta chiusa anche mercoledì. La situazione si è quindi dimostrata più seria del previsto, con la necessità di prolungare i tempi dell’intervento. Solo questa mattina la primaria ha riaperto le proprie porte.

La polemica del MoVimento Cinque Stelle

La notizia della chiusura delle scuole avrà reso felici i bambini, ma non è mancata l’occasione per esprimere disappunto. In particolare è la sezione sevesina del MoVimento Cinque Stelle a puntare il dito contro l’Amministrazione: “Solo recentemente sono stati stanziati 9 milioni per le scuole. Benissimo, ma cosa ne è della manutenzione ordinaria? – si chiedono i pentastellati – Quello che riteniamo grave è che non ci sia accorti di nulla fino alla riapertura della scuola. È possibile che non esista un sistema di allarmi e di riporto degli stessi che permetta di intervenire in tempo reale o quasi? Probabilmente avrebbe evitato disagi ai genitori e ai bambini che si sono presi una bella dose di freddo e sono stati rimandati a casa dopo appena un paio d’ore”.

La Lega Nord ironizza

In merito alla chiusura della scuola primaria Collodi, si è espressa anche la Lega Nord Seveso, che con ironia ha commentato: “Scuole chiuse sino a giovedì. Eppure il sindaco Paolo Butti comunicava alla città che grazie alla bravura della sua Amministrazione sono stati realizzati progetti strabilianti nella riqualificazione degli immobili scolastici. La città, in particolare le famiglie dei piccoli alunni, ne hanno avuto la riprova”.