Seregno: via libera alle giostre per la festa di Santa Valeria.

Parere favorevole dalla commissione di vigilanza

Via libera al luna park in occasione della festa di Santa Valeria nell’area della Porada. Mercoledì mattina la commissione comunale di vigilanza ha dato parere favorevole allo svolgimento della manifestazione in via alla Porada, ma con alcune soluzioni temporanee per aumentare le condizioni di sicurezza per i visitatori. Fra queste lo sbarramento degli accessi pedonali alle attrazioni, in programma per quindici giorni fino a martedì 1 maggio.

Nei giorni scorsi la preoccupazione dei giostrai

Nei giorni scorsi i giostrai erano arrivati nella sede municipale di via Umberto I per seguire da vicino la situazione e proporre alla commissione comunale di vigilanza una serie di soluzioni non strutturali per aumentare il livello di sicurezza dell’area, nel rispetto delle nuove normative sugli spettacoli viaggianti. Un programma di interventi a loro spese che è stato recepito.

Sospiro di sollievo per i titolare delle attrazioni

Gli attrazionisti erano preoccupati dall’ipotesi di mancare l’appuntamento di Santa Valeria che è ormai una tradizione ultradecennale in occasione della festa patronale. Dai giostrai e da tanti bambini, ma non solo, la decisione favorevole della commissione comunale di vigilanza è stata accolta con un sospiro di sollievo. Intanto il Comune dovrà decidere in futuro come intervenire con interventi strutturali per la messa a norma dell’area.