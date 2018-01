Carta dei Servizi di Seveso: dopo la presentazione sono on line i questionari di valutazione.

Fondamentale l’aiuto di Michela Pagani

Il sindaco Paolo Butti aveva presentato la nascita della Carta dei Servizi del Comune di Seveso alla fine di novembre. Un aiuto fondamentale è stato dato da Michela Pagani, giovane sevesina che ha realizzato il lavoro sfruttando la tesi di laurea. “Al termine del mio percorso di studi – commenta la ragazza – volevo fare qualcosa di concreto che potesse dare frutto negli anni. Questa Carta dei Servizi dev’essere una prima versione che possa essere rivista ogni anno per misurare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e per rilevare il grado di soddisfazione”.

Disponibili i questionari

“Il lavoro fatto è stato enorme – afferma il sindaco – che ha coinvolto tutti gli uffici. Un sincero grazie a Michela. Questo della Carta dei Servizi e della cura del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini è di fondamentale importanza. Siamo all’avanguardia, attendiamo gli esiti dei questionari per valutare le azioni da intraprendere”. Questionari che sono pubblicati sul sito comunale e sono di due tipologie, uno per il personale interno del Comune e uno per tutti i cittadini ed è possibile partecipare fino alla scadenza del 15 gennaio.