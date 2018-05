Settimana di bicibus per gli studenti della scuola media di Giussano.

Il progetto scolastico

Settimana di bicibus per gli studenti della scuola media di Giussano.

Settimana all’insegna delle pedalate per gli studenti della scuola media di Giussano.

Da lunedì fino a venerdì, tutte le mattine, i ragazzi delle prime B, C, D e quelli di seconda C, arriveranno in classe con la bici, accompagnati da un gruppo di insegnanti, alcuni genitori e sei accompagnatori della 2Ruote bike cafè di Giussano.

Tre i percorsi studiati dagli insegnanti per un tragitto sicuro verso l’istituto, con partenza dal laghetto, da Birone e da Robbiano. Questa attività chiuderà il progetto sul trasporto sostenibile che i ragazzi della scuola media dell’Istituto comprensivo «A. da Giussano», seguiti dalla professoressa Margherita Ape, hanno portato avanti nelle scorse settimane.

