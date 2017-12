Lavori in corso in via Rimembranze a Nova Milanese per l’abbattimento di 28 tigli. Le radici delle piante rappresentavano un pericolo per i pedoni perché hanno spaccato l’asfalto dei marciapiedi, si sono insinuate nei giardini delle abitazioni che affacciano sulla strada e danneggiato le recinzioni.

Strada chiusa fino al 23

L’intervento era in programma da tempo, ora i lavori sono in corso e proseguiranno fino a sabato, giorno dell’antivigilia. «Le radici degli alberi erano diventate un grosso problema per i residenti e i pedoni – ha premesso il sindaco Rosaria Longoni – dobbiamo quindi intervenire per la messa in sicurezza tornando a consentire il passaggio sui marciapiedi».

Rimosse le piane saranno chiusi i tondelli alla base del tronco con il cemento, in un secondo momento si procederà con l’asfaltatura del marciapiede. Questa settimana via Rimembranze sarà chiusa di giorno per agevolare il cantiere e riaperta la sera.

Le piante saranno compensate altrove

«Questi alberi abbattuti saranno compensati in altre zone del territorio ma non abbiamo ancora deciso dove – ha puntualizzato il sindaco – prima intervenire abbiamo sentito il parere del Parco del Grugnotorto, ci hanno spiegato che i tigli sono piante urbane ma in quella via si è creato un oggettivo problema che deve essere risolto».

Critiche dell’opposizione

L’intervento in via Rimembranze ha già raccolto delle critiche. «E’ l’unica via alberata che abbiamo, giusto sistemare ma con un po’ di fantasia non si potevano trovare altre soluzioni? E’ proprio necessario tagliare tutte quelle piante?» ha criticato Antonio Colombo del Nuovo centro destra. Il consigliere Antonio Romano di Forza Italia si è invece lamentato in Consiglio comunale per l’avviso tardivo della chiusura della strada, apparso sul sito internet del Comune lunedì mattina, giorno di avvio dei lavori