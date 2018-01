La nuova ambulanza della Croce Bianca di Cesano si avvicina. Lunedì sera, nella sede di via Padre Boga, si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria benefica della Croce Bianca Cesano Maderno.

I premi si possono ritirare in sede

I premi in palio saranno disponibili per il ritiro, in sede, fino all’8 marzo. I vincitori dovranno consegnare la parte “figlia” del biglietto in originale. “Anche quest’anno – così il presidente della sezione, Antonio Zardoni – abbiamo ottenuto un ottimo risultato con la nostra sottoscrizione a premi, che ci ha permesso di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza. Ringrazio calorosamente tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi mesi di raccolta fondi: i tanti volontari, che hanno donato il loro tempo nell’organizzazione e nella vendita dei biglietti, e gli sponsor che hanno reso possibile questo importante risultato che ci rende felici ed orgogliosi.”

Qui sotto i biglietti fortunati:

1) n. 12163 tv lcd 39” led hd

2) n. 12179 mountain bike



3) n. 12285 smartphone 3g 5” Android

4) n. 10383 tablet touch screen 7” Android

5) n. 16163 forno a microonde 20 lt 700w con grill

6) n. 17285 Action Camera hd con undici accessori

7) n. 17886 scopa a vapore 1300w

8) n. 17383 macchina per il gelato 1lt

9) n. 16908 trapano avvitatore batteria 12v

10) n. 15964 piumone matrimoniale

11) n. 16660 servizio piatti decorato (19 pezzi)

12) n. 10840 telefono cordless Gigaset