Ladri golosi in via Madonnina sfondano la vetrina del panificio per rubare due panettoni. I furfanti hanno colpito a Nova Milanese nella notte tra Natale e Santo Stefano

Vetrina sfondata con due grosse pietre

All’1,30 circa é suonato l’allarme del negozio «Il pane di Mario e Maria» che si trova sotto i portici. Qualcuno aveva infranto con due grosse pietre la vetrina e si era introdotto nel locale

Arraffati i dolci cassa neanche toccata

I ladri però non erano in cerca di contanti, o magari hanno preferito lasciar perdere la cassa visto che suonava l’allarme, quindi il registratore di cassa non è stato neanche toccato. Arraffati due panettoni i furfanti si sono dati alla fuga. Intanto in via Madonnina accorrevano i carabinieri ma degli autori del furto non c’era ormai più nessuna traccia

Al mattino si raccoglievano i cocci

Al mattino sotto i portici c’erano gli operai che raccoglievano i frantumi. Sul pavimento del negozio erano rimaste le grosse pietre utilizzate per infrangere il vetro. Tanti danni insomma per un furto da pochi euro