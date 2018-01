Ss36 Valassina poco fa finalmente riaperta: terminati i lavori di ripristino dopo lo spettacolare incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Ss36 Valassina, incubo finito

Per due giorni l’intero sistema viabilistico brianzolo è rimasto in sofferenza. Chi viaggiava da Milano verso Lecco lungo la Ss36 Valassina è stato costretto a un bypass forzato, uscendo a Giussano e rientarre a Briosco. Un “tappo” che ha a cascata paralizzato la circolazione fra Carate, Desio e Seregno, ma che più in generale ha anche messo in crisi i collegamenti fra le tre province di Monza, Lecco e Como.

Ripristino della superstrada completato

L’incidente verificatosi giovedì ha costretto l’Anas a intervenire sul manto stradale e a ripristinare anche guard rail e banchine, dopo il ribaltamento del Tir: