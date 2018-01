In via Viarana sospeso il divieto di sosta. Poco più avanti, in via Santa Caterina, si potrà parcheggiare solo per mezz’ora. Sono alcuni dei provvedimenti decisi dal Comune di Besana.

Sospeso il divieto di sosta in via Viarana

L’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Nicolò Diana prevede diverse novità “maggiormente aderenti alle attuale condizioni di traffico e viabilità sul territorio”.

Partiamo da via Viarana, nel pieno centro della città. E’ sospeso il segnale di divieto di sosta sul lato sinistro, all’altezza di villa Dragoni Volta, fino allo stallo per i disabili.

Ad una manciata di metri di distanza, in via Santa Caterina, nei pressi della casa della famiglia Corti, arriva il disco orario. Nei giorni feriali, dalle 8 alle 20, sosta consentita per mezz’ora.

Stalli per disabili e dossi

Nelle vie Mandioni a Villa Raverio e Carducci a Valle Guidino, sono previsti due posteggi riservati ai disabili. Il primo nel parcheggio pertinenziale allo stabile al civico 26/28. Il secondo al cimitero della frazione.

Un dosso di 7 centimetri è previsto infine in via Don Clerici a Vergo Zoccorino, all’altezza del civico 7.