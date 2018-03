Si sono conclusi i lavori di restauro e risanamento conservativo del reparto di Nefrologia dell’ospedale di Desio. Il progetto era stato redatto già nel 2011 dall’Ufficio tecnico del presidio.

Ospedale di Desio Taglio del nastro per il reparto di Nefrologia

Il reparto di nefrologia dell’ospedale di Desio è composto ora da dodici posti letto di degenza ordinaria accreditati, con stanze da due letti con bagno e una stanza dedicata al ricovero solventi. Diciotto i posti dialisi, oltre ad un posto tecnico Mac – Macroattività Ambulatoriale Complessa – una nuova modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative e un letto di day hospital.

I campi del reparto

L’attività si snoda in diversi campi: dalla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie mediche del rene e delle vie urinarie, al controllo e monitoraggio dell’insufficienza renale cronica. E ancora la gestione e il trattamento dell’insufficienza renale acuta, la pianificazione e gestione della terapia sostitutiva della funzione renale e la collaborazione con i centri Trapianto.

Continuità e accessibilità della cure

Alla guida c’è il dottor Federico Pieruzzi: “È necessario dispiegare dei servizi in grado di rispondere ai bisogni del nefropatico sia in termini di continuità di cura che in termini di accessibilità della stessa – ha detto. In quest’ottica i lavori eseguiti e l’apertura del nuovo reparto miglioreranno le prestazioni e i servizi”.

L’importanza di continuare a investire

“Abbiamo la migliore sanità in Europa – conferma il Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. Ciò nonostante, vogliamo continuare a guardare al futuro. Per questo stiamo investendo anche sull’ospedale di Desio. Avremo uno dei Pronti soccorsi più efficienti della Lombardia, lanceremo quattro/cinque reparti che saranno tra i top della Lombardia dove i primari saranno messi in grado di erogare servizi di qualità”.