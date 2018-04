“Tra un angelo e un cane – Il viaggio di Tobia e di altri ragazzi” è l’ultimo libro di don Giuseppe Corbari, disponibile negli store online e appena uscito anche in versione cartacea nella parrocchia di Ss.Pietro e Paolo a Desio.

E’ la metafora della vita

“Durante il periodo natalizio ho avuto modo di meditare sull’avventura di Tobia nella Bibbia, ho deciso di rileggerla e rivisitarla in chiave più attuale e introspettiva – spiega l’autore – Il viaggio di Tobia diventa la metafora della vita di ognuno di noi. Una lettura dal punto di vista della fede”.

Il messaggio del libro

“Il messaggio del libro è che nel corso della nostra vita potranno esserci difficoltà e ostacoli ma, come mostra Tobia, bisogna trovare la forza per superare la paura e vincere le resistenze e questo non da soli, ma accompagnati da chi ci vuole bene” afferma don Giuseppe, al suo terzo libro. Il primo è stato pubblicato nel 2011, un libro di preghiere e poesia; l’altro nel 2012, racconta la storia di Bonhoeffer, teologo luterano tedesco morto nei campi di concentramento.