Tir incastrato sulle curve di Agliate, frazione di Carate. E’ successo mezz’ora fa.

Tir incastrato, traffico in tilt

Il gigante della strada ha avuto difficoltà di manovra lungo via Cavour, poco prima del ponte sul Lambro, in direzione Verano. Ha bloccato ambedue le corsie di marcia, mandando in tilt il traffico. Quest’ultimo già intenso a causa dell’incidente avvenuto ieri, giovedì, lungo la Valassina.