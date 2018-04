Traffico in tilt ad Agliate. Colpa di un incidente che si è verificato qualche minuto fa.

Traffico bloccato ad Agliate

Lo scontro è avvenuto tra un’auto ed un camion lungo via Milite Ignoto, la strada che collega il cimitero della città al ponte di Agliate. Ferito uno dei due autisti, fortunatamente in modo non grave. Sul posto l’ambulanza della Croce bianca di Besana e gli agenti della Polizia locale.

Il sinistro sta creando disagi alla circolazione, in particolare alle auto dirette verso Agliate.