A Renate tredici lezioni per assistere gli anziani e gli ammalati. Si parte martedì 15 maggio.

Per stare accanto agli anziani

“Prendiamocene cura”. E’ questo il titolo del corso di formazione dedicato a coloro che si occupano di assistere malati o anziani in casa. Organizzato dal nucleo brianteo di ARLI (Associazione regionale Lombardia infermieri/e) in collaborazione con il Comune di Renate e il Comitato della Croce Rossa di Casatenovo, prevede tredici lezioni serali, della durata di due ore, tra teoria ed esercitazioni pratiche per sperimentare tecniche assistenziali di base e manovre di primo soccorso. Tutte ospitate al Centro culturale “Alfredo Sassi” di via Dante. Si parlerà delle principali patologie degenerative e croniche dell’anziano, della sicurezza a domicilio, della gestione della terapia, della misurazione dei parametri vitali, dell’assistenza della persona allettata, della gestione dell’emergenza, della comunicazione, dell’alimentazione. Si rifletterà inoltre sullo stare accanto nel momento della sofferenza e del “fine vita”.

Martedì la prima lezione

Si parte il 15 maggio, alle 20,30, per finire il 26 giugno. Al tavolo dei relatori siederanno infermieri, professionisti della salute e volontari.

Il contributo richiesto per le 13 lezioni è pari a 35 euro ed il ricavato sarà destinato alle attività delle associazioni no profit coinvolte. Per informazioni e iscrizioni: 347/345.4830 (ogni giorno dalle 17 alle 20), nucleobrianteo@arli-infermieri.it. E’ possibile anche visitare il sito internet nucleobrianteo.arli-infermieri.it.