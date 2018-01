Triuggio Marching Band protagonista alla parata di Roma.

Triuggio Marching Band alla parata di Roma

Dopo le numerosissime trasferte internazionali e partecipazioni a eventi di grande prestigio , la Triuggio Marching Band è in partenza per la capitale. TMB parteciperà alla Rome New Year Parade, la parata di Capodanno che si svolge da 11 edizioni nel centro storico di Roma, la più grande parata di questo genere in Italia. Presenti anche quest’ anno Marching band americane appositamente arrivate in Italia.

L’evento il 1 gennaio

La parata si svolge nel pomeriggio del 1 gennaio e si snoda in un percorso ricco di fascino nel centro storico della capitale. A partire dalle 15,30 da Piazza del Popolo, partirà infatti la rinomata Rome Parade che quest’anno vedrà sfilare, oltre alle caratteristiche marching band di alcune high school americane, anche formazioni di majorette, acrobati, gruppi folk e street dancers.

Il percorso

Il percorso della parata si potrà seguire da vicino attraverso anche speciali guide di presentazione dei componenti dei vari gruppi. E’ il seguente: Piazza del Popolo, Via del Corso, Via dei Condotti, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Via di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore, Via del Corso e gran finale in Piazza del Popolo.

Eventi collaterali

Come di consuetudine si terranno una serie di spettacoli all’interno di splendidi edifici storici: cornice della prossima edizione saranno la Chiesa di Santa Maria in Montesanto e la Basilica di San Giovanni dei Fiorentini di Roma.