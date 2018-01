L’ultima volta è accaduto a Desio. A farne le spese una signora di 78 anni: la scusa è stata quella di un controllo idrico, e i malviventi sono entrati in casa con l’inganno e si sono portati via gioielli e oggetti di valore per poi far perdere le loro tracce. Il Codacons mette in guardia e pubblica il decalogo anti truffa.

Truffe agli anziani: il Codacons farà un esposto in Procura

Quello di Desio è solo l’ennesimo episodio di raggiro ai danni di persone anziane avvenuto negli ultimi tempi, spiegano dal Codacons, facendo sapere che è “inaccettabile che non sia ancora stata posta in essere una tutela effettiva”.

Sulla vicenda l’Associazione presenterà a giorni un esposto alla Procura. Nel frattempo ci tiene a fornire un decalogo utile a tutti per evitare di essere raggirati nella propria abitazione.

Il decalogo anti truffa