Tutti a passeggio per sostenere la scuola dell'infanzia di Renate

Domenica non ci sono scuse. Siete tutti invitati alla camminata organizzata dalle mamme dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Renate per sostenere le attività della struttura. Con il patrocinio del Comune.

Una camminata per la scuola dell’infanzia di Renate

L’appuntamento con la prima edizione de “La sgambettata” è per le 9,30 di domenica 15 aprile, al centro culturale di via Dante. Da lì si partirà per una passeggiata di 4 chilometri e mezzo per i sentieri del paese. Con una piccola sosta al parchetto di San Mauro per il ristoro offerto in collaborazione con il Centro anziani.

Si rientrerà infine al punto di partenza per il buffet alla “Caffenoteca del Centro”. Non mancheranno poi i giochi grazie all’associazione culturale “Il tarlo”.