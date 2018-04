Una Brianza ricchissima di eventi questo fine settimana. Ecco quelli più interessanti.

Eventi in Brianza: ecco tutti quelli da non perdere nel weekend

Nonostante il Ponte del Primo Maggio siete rimasti a casa e siete alla ricerca di iniziative nei dintorni? Questo weekend ce ne sono davvero molte e per tutti i gusti.

Street Fud nel Parco di Monza

A Monza va in scena lo Street Fud nel Parco. L’iniziativa apre i battenti oggi e proseguirà fino al primo di maggio: una tre giorni dedicata alle eccellenze delle specialità eno-gastronomiche italiane. ma anche al divertimento per i più piccoli, con tantissime attività e laboratori, market, spettacoli circensi, i live music e tantissime altre sorprese. Ingresso è gratuito. Qui le informazioni

La Sagra di Santa Valeria

A Seregno torna l’appuntamento annuale con la Sagra di Santa Valeria. La manifestazione è iniziata ieri e proseguirà fino al e 29 aprile con appuntamenti culturali, intrattenimento, bancarelle, buon cibo e il tradizionale Luna Park, rimasto in forse fino all’ultimo.

Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago

Sempre in tema di cibo questo weekend va in scena l’appuntamento con il famoso asparago di Mezzago. La Sagra dell’Asparago Rosa inizia oggi e proseguirà fino al 25 maggio con possibilità per i visitatori di conoscere e assaggiare questo eccellente prodotto, molto conosciuto e pregiato.

Giunta alla sua 58^ edizione la manifestazione riesce sempre ad affiancare alla cura delle tradizioni uno sguardo curioso e attento alle produzioni agroalimentari, eno-gastronomiche e biologiche del territorio. Nel corso della sagra non mancheranno iniziative musicali e di intrattenimento. Il programma completo è disponibile qui