Tutto è pronto per la 33esima edizione di “C’era una volta la Brianza… C’è ancora”. Parte questa sera, venerdì, la tre giorni di festa (garantiti anche in caso di maltempo) a favore della scuola dell’infanzia Sacro cuore di Besana. L’appuntamento è nell’area esterna del palazzetto “Perego” di via De Gasperi.

Torna “C’era una volta la Brianza…”

Questa sera, venerdì, un inizio con il botto: dalle 19, servizio bar, ristorante e pizzeria. Alle 21 il concerto tributo ai “Rolling Stones”. Sabato, tanti giochi per i bambini (alle 16,45 lo spettacolo degli alunni della Sacro cuore) ed in serata tutti a cantare a squarciagola le canzoni degli “883” con la “Jolly blu band”.

Domenica il clou

Domenica il clou della manifestazione. Per l’intera giornata sarà attivo il parco giochi “Pompieropoli” con i Vigili del fuoco di Merate. Alle 10,30 la messa animata dai bimbi della materna di via Manzoni, seguita dal lancio di palloncini e dal raduno di auto d’epoca (dalle 11,30). Dopo il pranzo, la fattoria degli animali, il torneo di calcio balilla umano per adulti (dalle 15,30) e, alle 16, lo spettacolo di magia con il Mago Enimos e il truccabimbi. Gran finale: la cena, l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi e la serata danzante dai ritmi country.