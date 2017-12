A un anno dalla scomparsa di Federico Resnati a Limbiate nasce un’associazione in sua memoria. Per sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale. “Federico per sempre” è stata fondata da familiari e amici del 20enne limbiatese rimasto vittima di un incidente stradale nel settembre 2016.

Fondata dai familiari e dagli amici più cari

Accanto a mamma Cinzia Galli, anima di questo sodalizio, ci sono papà Roberto, i nonni e gli zii di Federico. Ma anche gli amici più cari come Piero, Rosanna, Gianluca ed Elena. «E’ il modo migliore per dare un senso alla breve vita di Federico e a quella che rimane a me da vivere – ha raccontato Cinzia, ex consigliere comunale – Ho reagito cercando di dare qualcosa agli altri invece di lasciarmi sopraffare dal dolore».

Si parte a gennaio

L’associazione, che partirà a gennaio 2018, si rivolge in particolare ai giovani per sensibilizzare alla sicurezza stradale. «Promuoveremo dei progetti in collaborazione con le scuole limbiatesi – ha spiegato Cinzia – La vigilessa Elena Zingarelli si occupa di educazione stradale nelle scuole e ci ha già offerto il suo aiuto».

Cinzia, una mamma “moltiplicata”

Il mondo dei giovani questa mamma limbiatese ha iniziato a viverlo nella sua accezione più ampia proprio dopo la scomparsa di Federico. «Sto frequentando i suoi amici, spesso vengono a farci visita, come mi ha detto qualcuno adesso sono diventata un mamma “moltiplicata” perché sono un po’ mamma anche di tutti loro – ha raccontato – l’idea dell’associazione mi era venuta quasi subito, dovevo solo radunare le forze e le idee. La mia reazione al dolore è stata di aprirmi tantissimo agli altri, soprattutto con gli amici di Fede: questa apertura è per me una cura»