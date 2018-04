Il brianzolo Pietro Colnaghi ha conquistato il terzo gradino del podio della Sessanta chilometri. Dopo la “Maxi Sport Half Marathon”, si è conclusa anche la seconda delle tre gare agonistiche della Cento chilometri.

Brianzolo sul podio

Nella Sessanta Chilometri successo per Marco Ferrari dell’Atletica Paratico in tre ore e 50 minuti davanti a Marco Serasini dell’Asd Tosco-Romagnola e al brianzolo Pietro Colnaghi dell’Atletica Promoline Merate, che ha chiuso otto minuti oltre le quattro ore.

Tra le donne trionfa Brusamento

In ambito femminile prima Lorena Brusamento del Gs Gabbi in quattro ore e 33 minuti davanti a Daniela Viccari del Monza Marathon Team in quattro ore e 52 minuti e Sabina Bacinelli del Team Otc, che ha concluso la sua gara in cinque ore e 13 minuti.