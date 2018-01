Un murales dedicato alla scrittrice Grazia Deledda sulla parete esterna del centro civico di via Roma, al quartiere San Francesco di Limbiate. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Circolo Culturale Sardegna di Monza



Prima donna italiana a ricevere il Nobel

L’autrice sarda ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 1926. E’ stata la prima donna italiana a ricevere questo riconoscimento. A 90 anni di distanza la città gli ha reso omaggio accogliendo un’opera murale di grandi dimensioni realizata dall’artista Gian Pietro Bernardini. Lo stesso pittore, in occasione delle celebrazioni in onore della scrittrice, aveva esposto dei quadri nella balconata di Villa Mella