Una mappa del sesso a cielo aperto, con i parcheggi e le vie più hot, ideali per gli incontri amorosi. Nell’arco di pochi chilometri sono numerosi i luoghi delle nostre zone scelti per appartarsi e trascorrere momenti di intimità lontani da occhi indiscreti.

Altro che Brianza bigotta… sesso anche vicino ai luoghi di preghiera

Nel nostro viaggio tra i ritrovi a luci rosse non sono mancate le sorprese. Accanto alle «tradizionali» zone industriali, deserte al calar del sole e per questo tra le più gettonate, ci sono anche parcheggi nelle immediate vicinanze dei luoghi di preghiera, come chiese e cimiteri. Insomma, pur di dare libero sfogo ai propri impulsi non si guarda in faccia alla sacralità del luogo. E la Brianza bigotta si scopre anche trasgressiva, perché oltre a chi si apparta per avere un po’ di intimità con il proprio partner c’è anche chi sceglie alcuni punti perché considerati particolarmente adatti a soddisfare certe esigenze, come quelle di chi ama fare dogging (ovvero farlo all’aperto e magari anche esposti a qualche sguardo indiscreto) o cruising (conoscere i luoghi in cui si trovano altre persone e fare con loro sesso occasionale).

Un apposito sito con i punti migliori per appartarsi

E per facilitare la ricerca qualcuno ha pensato bene di ideare un apposito sito, che offre una vera e propria mappatura, Comune per Comune, dei posti perfetti per imboscarsi e andare in camporella e permette anche di impostare filtri di ricerca per trovare il luogo che soddisfa al meglio le proprie necessità. Basta un clic e si possono trovare i consigli sulla location adeguata, che garantisca (per quanto possibile…) un po’ di privacy.

