A quattro anni dalla scomparsa di Elisa Mariella, una Messa per ricordare il suo dolce sorriso e la sua generosità verso tutti. Sarà celebrata il 7 maggio a Desio presso il Collegio Arcivescovile Pio XI alle 21.

Insieme anche un’iniziativa di solidarietà

Come anche negli altri anni la Messa sarà animata dal coro “Sonus et Vox” che proporrà una meditazione su “Maria nella voce e nel canto” (della durata di circa mezz’ora al termine della celebrazione). Ci sarà la possibilità di raccogliere offerte a favore dell’Associazione Arca, dell’Associazione Elohi e per i laboratori dei bambini dell’oratorio.

“Una ragazza solare e benvoluta da tutti”

Elisa era venuta a mancare nel 2014 dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello che l’aveva colpita nel 2010. Aveva trent’anni. “Era una ragazza solare e benvoluta da tutti” così l’ha descritta la mamma. Laureata in Scienze dei Beni culturali e con una specializzazione in laurea magistrale, Storia e critica dell’arte, era una persona particolarmente determinata e con una grande voglia di vivere. Lunedì i suoi genitori, i suoi amici e tutti coloro che le hanno voluto bene si ritroveranno per ricordarla con affetto e con la consapevolezza che ha lasciato un segno profondo che resterà indelebile per l’eternità.