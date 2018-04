La Protezione civile di Desio festeggia il compleanno e inaugura la sede. Con il 21esimo compleanno in dono è arrivata una sede nuova.

Tre anni di lavoro per i volontari della Protezione civile

Dopo tre anni di duro lavoro da parte dei volontari, l’edificio di via Partigiani d’Italia è ora disponibile. “Dopo tanto lavoro – afferma il responsabile, Franco Arienti – la sede è pronta”. Sono circa 30 i volontari e due i mezzi a disposizione del gruppo desiano, specializzata nel gestire i campi di emergenza fornendo elettricità. Presenti per l’occasione anche il sindaco Roberto Corti, l’assessore Jennifer Moro e monsignor Gianni Cesana, che ha donato ad Arienti e alla Polizia locale una medaglia donata dall’Arcivescovo per l’impegno avuto nella via Crucis.

Distribuiti gli attestati

Oltre a loro anche i rappresentanti di Polizia locale, Guardia di finanza e Carabinieri. In occasione dell’evento sono stati distribuiti degli speciali attestati di partecipazione. “Non posso fare altro che dire grazie – le parole del sindaco – La sezione ha continuato a crescere e a farsi sempre trovare preparata”.