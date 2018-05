Una serata a teatro che fa bene

Metti una serata a teatro, capace anche di fare del bene. Una miscela tra divertimento e solidarietà assicurata dallo spettacolo di questa sera, sabato 5 maggio, a Nibionno. Il ricavato andrà a supportare l’importante attività dell’associazione “Il sorriso di Teresa” di Briosco.

Teatro e solidarietà

Appuntamento questa sera, alle 20,45, al teatro dell’oratorio di Tabiago, a Nibionno. Gli attori della compagnia “Idee in scena” porteranno sul palco “Dio c’è… ma non si vede”, commedia brillante in due atti di Denny Arrichiello.

Un’iniziativa che conta il patrocinio dei Comuni di Nibionno e Briosco.

Accanto ai malati oncologici

L’ingresso è libero. Sarà possibile lasciare un contributo a favore dell’associazione brioschese “Il sorriso di Teresa”, nata dopo la morte di Teresa Perego, storica ed amata negoziante del paese, per sostenere i malati oncologici.