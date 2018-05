Una serata dedicata alla convivenza tra le persone e gli animali d’affezione, in occasione dell’apertura della prima area cani della città. La organizza per venerdì 25 maggio l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ats Veterinaria di Brianza ed Enpa sezione di Monza Brianza. L’appuntamento è nella sala conferenze al secondo piano di villa Filippini.

Amici a quattro zampe protagonisti

Il titolo dell’incontro è “Amici animali e convivenza civile: conoscenza, responsabilità e rispetto”. E’ rivolto non solo a proprietari di cani o gatti, ma anche a chi non ne possiede e vuole sapere come si può e deve convivere civilmente con quelli degli altri.

In occasione della prossima apertura della prima area cani sul territorio di Besana (in via De Gasperi a Villa Raverio, accanto al Centro sportivo), l’Amministrazione vuole cogliere l’occasione per approfondire le tematiche riguardanti il possesso di un animale d’affezione, invitando ospiti qualificati che, ognuno secondo le proprie competenze, ricordino alla cittadinanza quali norme ed esigenze vanno rispettate, sia nei confronti degli animali stessi che verso il territorio e la collettività tutta che lo abita.

Conoscenza, responsabilità e rispetto: le parole d’ordine

Conoscenza, responsabilità e rispetto verso l’animale, l’uomo e l’ambiente. Queste le parole d’ordine dell’incontro, introdotto dal sindaco Sergio Cazzaniga.

Con il dottor Diego Perego, direttore Servizio Igiene Urbana Veterinaria dell’ATSsi parlerà del possesso di un cane o un gatto. Quindi di obblighi e norme di comportamento: l‘acquisto o l’adozione di un animale, il suo arrivo in famiglia, responsabilità e rischi, come tutelare la sua salute e rendere sereno il suo rapporto con la collettività.

A Giorgio Riva, presidente della sezione di Monza e Brianza dell’Enpa, il compito di approfondire il tema dell’adozione. Come scegliere l’animale in base alle proprie aspettative, possibilità e l’impegno richiesto, assicurare il benessere dell’animale, non solo fisico ma anche psicologico, tenendo conto delle sue caratteristiche, della sua storia e delle sue esigenze etologiche.

Infine, riflettori puntati sulla civile convivenza. A partire dal regolamento comunale per l’utilizzo dell’area cani. La parola sarà data all’assessore all’Ambiente ed all’Ecologia Anastasia Cecchetti.

La storia di Jasmine

Un piccolo spazio durante la serata sarà inoltre dedicato a Jasmine, cagnolina besanese doc, ora protagonista del libro “La terza vita di Jasmine“. Adottata dopo un lungo percorso dall’autrice, Lorena Quarta, giornalista e volontaria Enpa. Una storia divertente e toccante tutta da scoprire, che sarà possibile acquistare durante la serata, conoscendo l’autrice e protagonista che sarà disponibile per le dediche. Tutti i proventi della vendita sono devoluti all’Enpa sezione di Monza e Brianza.