Una simpatica parrucchiera in tv con Bonolis

Ha conquistato pubblico e conduttori con la sua simpatia. Peccato non i 175mila euro in palio. Ieri sera, venerdì, una parrucchiera di Seregno, originaria di Capriano di Briosco, è stata protagonista di “Avanti un altro!”, quiz in onda all’ora di cena su Canale 5.

Simpatica parrucchiera in tv

Si chiama Elena Fumagalli, ha 50 anni ed una bella famiglia. Tre figli – due parrucchieri ed un’aspirante estetista -, un marino – Dino, operatore ecologico – ed un cane, Matita. Oltre ad una grande passione per Claudio Baglioni, condivisa con il suo gruppo di amiche, le “Galline in fuga”.

Prima di dare il via al gioco, ha salutato Seregno e la “sua” Capriano, per poi travolgere i due conduttori, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con la sua personalità spumeggiante.

E’ arrivata in finale

Superato il primo gioco, rispondendo correttamente alle tre domande dedicate alla poesia, Elena è approdata al quiz finale. Merito anche di un piccolo aiuto della fortuna ottenuto sfiorando, secondo il rituale del programma, il fondoschiena di Bonolis.

A separarla dai 175mila euro in palio ventuno domande, alle quali rispondere al contrario. Non ce l’ha fatta per poco. A trarla in errore è stato un quesito sul Palazzo dell’Onu.