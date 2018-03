Incidente in Valassina | Code in direzione Milano per incidente

Code in Valassina

Incidente poco fa sulla Valassina in direzione Milano. Lo scontro è avvenuto all’altezza di Briosco, in direzione Milano. Diverse le macchine coinvolte – si parla di almeno 3 o 4 veicoli. Al momento si segnalano già lunghe code in direzione Milano.

Seguono aggiornamenti