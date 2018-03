Sono arrivati lunedì mattina i venti studenti di quattro paesi europei che passeranno una settimana all’Itc Pacle Elsa Morante di Limbiate: è ufficilamente iniziato il progetto Erasmus +

Interazione tra studenti di diversa nazionalità

Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, provengono da Polonia, Romania, Bulgaria e Turchia. Il progetto consiste in attività di integrazione culturale, che prevede uscite didattiche ma soprattutto una costante intereazione tra studenti di diversa nazionalità. Un modo, prima di tutto, per migliorare il proprio inglese, ma anche occasione per riflettere su alcuni temi, come l’immigrazione e la cittadinanza attiva

Promozione della cittadinanza europea

Obiettivo dell’iniziativa la promozione della cittadinanza europea, ma anche far conoscere modi di vita e di istruzione diversi. I ragazzi verranno ospitati in città da alcune famiglie limbiatesi. Soddisfazione per la dirigente dell’istituto, Michela Vaccaro, che ha dato il benvenuto agli studenti e ai loro insegnanti, ricordando l’impegno comune, quello di costruire un’Europa veramente unita e di pace