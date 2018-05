Veranese gioca in tv con Carlo Conti a “L’Eredità”.

Mercoledì sera

Veranese gioca in tv con Carlo Conti a “L’Eredità”. Non ha vinto, ma ha sicuramente vissuto un’esperienza nuova e divertente, sotto i riflettori delle telecamere.

In tanti, mercoledì sera, su Rai 1 hanno visto Nora Colombo, concorrente alla trasmissione «L’Eredità» condotta da Carlo Conti.

La veranese, presentandosi al conduttore, ha subito ricordato l’importanza del suo «paesetto» – come lei stessa l’ha definito – che è il paese d’origine dell’astronauta Paolo Nespoli, suo coetaneo.

Ha poi raccontato di sè e della sua famiglia: Nora è infermiera nella casa di riposo delle Suore infermiere di San Carlo ad Agliate, è sposata con Renato e ha tre figli.

SUL GIORNALE IN EDICOLA MARTEDi’ 8 MAGGIO I DETTAGLI DELLA NOTIZIA