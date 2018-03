Veronica Matta brilla anche in Bulgaria. La giovane stella sevesina, sedicenne ballerina dell’Accademia Marziali di Seveso, nata e cresciuta artisticamente sotto la guida di Giusy Bizzozero, non smette di ottenere importanti riconoscimenti.

Risultati eccellenti nella categoria adulti

Veronica è ormai già una “globetrotter” del mondo della danza. Grazie ad una borsa di studio vinta in precedenza aveva acquisito il diritto a partecipare a “Movmnt International Dance Competition”, un concorso internazionale di danza che si è tenuto il 10 e 11 marzo al Teatro Nazionale dell’Opera di Ruse, in Bulgaria. Un banco di prova impegnativo, con oltre 600 partecipanti da 12 stati, più di 50 scuole di danza partecipanti ed un livello molto elevato: una gara vera e propria con la possibilità di misurarsi su un palcoscenico molto competitivo. Ebbene, Veronica – accompagnata dai due maestri Mattia Cuda e Adele De Giovanni – ha davvero convinto tutti, conseguendo punteggi elevatissimi. Pur dovendo competere nella categoria “Adulti”, dove era la più giovane con i suoi 16 anni, ha raggiunto un brillantissimo quarto posto assoluto sia nella categoria assolo di danza classica che nella categoria assolo di moderno/contemporaneo (in entrambi i casi con la coreografia di Cuda).

“Tanta gioia per un’opportunità eccezionale”

“Sono davvero felicissima – ha commentato Veronica una volta rientrata a Seveso – Il livello tecnico che ho visto in questo concorso era elevatissimo. Mi sarebbe bastato fare bene le mie variazioni per essere contenta, sono arrivati addirittura anche due riconoscimenti a ridosso del podio con tanto di attestato e medaglie: mi pare di sognare, visto che concorrevo per la prima volta nella categoria “adulti” ed ero in competizione con tante ballerine dei paesi dell’Est (Bulgaria, Romania, Russia), che hanno una fortissima tradizione per danza e balletto ed il cui livello mi è parso altissimo, osservandole da dietro le quinte. Dopo tanti concorsi in Italia, per me è stata un’opportunità eccezionale potermi misurare in una competizione di questo livello all’estero”.

Per Veronica una crescita esponenziale

Scegliendo di conciliare danza e studio in una scuola parecchio impegnativa come il Liceo Classico, Veronica non ha scelto la strada più semplice, ma le lezioni ad alto livello, insieme alla partecipazione a concorsi e stage, hanno evidenziato proprio in Bulgaria una crescita esponenziale del suo livello tecnico e artistico. “Di questi ultimi riconoscimenti – conclude Veronica – voglio ringraziare Mattia Cuda e Adele De Giovanni, che mi stanno seguendo con passione ed un progetto personalizzato nell’ambito del loro “Maade Study Project”, inserito all’interno dell’Accademia di Barbara Melica. E’ un gruppo eccezionale di maestri e ragazze e ragazzi come me che amano la danza: è stata un’esperienza bellissima stare con loro in un teatro d’opera. Il sogno è di arrivare al loro livello di padronanza tecnica e non essere una ballerina qualsiasi. Grazie ancora anche all’Accademia Marziali di Seveso e a Giusy Bizzozero, che continuano ad aiutarmi a crescere, insieme a Romina Sardella e Ivan Testini“.