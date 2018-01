Il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala ha visitato oggi la Brianza Plastica di Carate Brianza.

Il vicepresidente della Regione visita la Brianza Plastica

Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia, a Carate Brianza per il tour fra le eccellenze brianzole. Il numero due della Regione ha fatto tappa alla Brianza Plastica Spa, azienda di via Rivera fondata nel 1962 leader nel settore delle coperture e dell’isolamento industriale e civile.

Fondata nel 1962 e oggi leader del settore

Un successo che rende orgoglioso Giuseppe Crippa, fondatore insieme al fratello Enrico, di un piccolo stabilimento di pochi operai; presidente, oggi, di un’azienda che vanta quattro sedi produttive e commesse di prestigio in tutto il mondo. Una storia fatta di cambiamenti ed evoluzioni, di decisioni importanti che hanno permesso all’azienda di occupare un posto di rilievo nel settore delle costruzioni, anche in momenti critici della storia sociale ed economica del nostro Paese.

Un grazie e un sostegno a chi fa impresa

“La Brianza vanta un’altissima concentrazione di imprese, circa 180 al chilometro quadrato. Un dato per cui bisogna ringraziare questi nostri imprenditori per il loro ingegno e per la loro capacità di intraprendere, capacità che vogliamo supportare per renderli sempre più competitivi anche a livello internazionale”, ha detto Sala, accompagnato nella visita da Eleonora Frigerio, presidente del Parco Valle del Lambro, Luca Veggian, consigliere comunale di Forza Italia e Domenico Giannini, già coordinatore del partito.