Vinti 100mila euro dal “Ciavin” di via Fratelli Cervi a Limbiate. Il fortunato è un cliente abituale.

E’ successo alle 8.30

Stamattina, alle 8,30, un cliente abituale si è fermato in tabaccheria prima di andare al lavoro e ha acquistato un biglietto del gioco “Il Miliardario”. All’inizio non si era accorto della grattata fortunata, o meglio, non credeva ai suoi occhi, così ha chiesto al titolare che gli ha confermato la vincita.

Vent’anni fa vinti un miliardo

Nel bar della famiglia Bollini le vincite importanti non sono una novità. La cifra più grossa è stata un miliardo vent’anni fa con un “Gratta e vinci”, poi 60mila euro con un 4 al Superenalotto e 20mila euro un paio d anni fa.