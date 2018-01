La donna, 43 anni, si trovava sul ciglio del canale Villoresi a Limbiate quando per cause ancora da accertare è finita in acqua.

43enne cade nel Villoresi soccorsa in codice giallo

Mancavano pochi minuti alle 16 quando è arrivata una chiamata che informava i soccorritori di una donna finita in acqua, nel canale Villoresi, a Limbiate. L’incidente, avvenuto in via Gugliemo Marconi, ha coinvolto una 43enne. La signora, per cause ancora in via d’accertamento, è scivolata nelle acque del canale, in questo periodo fortunatamente molto basse.

I soccorsi

La 40enne è stata subito soccorsa dai volontari del soccorso di Rho giunti sul posto assieme all’automedica e alla Polizia locale di Limbiate, che è ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dopo le prime cure sul posto la donna è stata portata via in ambulanza in codice giallo. Ed è arrivata all’ospedale di Garbagnate Milanese alle 16.40.