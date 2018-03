In stazione a Varedo lavori in corso per la realizzazione di due ascensori. Saranno pronti entro l’estate e permetteranno di raggiungere i binari dal sottopassaggio

Cantiere per i due ascensori

Le ruspe sono all’opera nell’area della ex Snia dietro alla stazione. La ditta appaltatrice sta realizzando gli scavi per creare il pozzo in cemento all’interno del quale verrà alloggiato l’ascensore del binario 2. Già concluso invece il vano per l’ascensore del binario 1. Poi saranno installatri gli elevatori, Per l’intervento è prevista una spesa di circa 300mila euro

Soddisfatto il sindaco

Soddisfatto per l’avvio dei lavori il sindaco Filippo Vergani. «Finalmente, dopo tante sollecitazioni in Regione Lombardia da parte nostra, sono iniziati i lavori – esordisce il primo cittadino – come avevamo promesso in Consiglio comunale il cantiere inizia nell’inverno 2017/2018. Purtroppo per far passare i mezzi da lavori si è dovuto demolire il muro che impediva di accedere alla ex Snia ma sarà ricostruito. Intanto in questo periodo di cantiere possiamo contare su un presidio e un deterrente per chi vuole entrare entrare nell’area».