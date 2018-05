Prima il tamponamento, poi l’accoltellamento. Non è stata solo la pioggia battente, ieri pomeriggio, a mandare in tilt la Milano-Meda e a trasformare in un’Odissea il rientro a casa di tanti pendolari. Dopo un banale tamponamento tra un tir e un furgone, il camionista ha estratto un coltellino e ha colpito al petto l’autista del secondo mezzo.

E’ successo al confine tra Bovisio e Cesano

E’ successo intorno alle 18.30, al confine tra Bovisio Masciago e Binzago di Cesano Maderno, sulla superstrada Milano – Meda in direzione Como. Secondo il camionista, l’autista del furgone lo avrebbe esasperato. “Ce l’avevo davanti e continuava a fare zig zag”, avrebbe spiegato infatti l’aggressore agli agenti della Polizia stradale, che ora conducono le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ci hanno pensato due finanzieri di passaggio in quel momento a bloccare e disarmare l’uomo, e ad evitare che l’accoltellamento avvenuto in mezzo alla carreggiata degenerasse in tragedia.

Un uomo è finito al Pronto soccorso

L’autista del furgone, un trentasettenne di origine rumena, colpito all’altezza del cuore con un coltellino, per sua fortuna in maniera superficiale, è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca Cesano e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio per le medicazioni. Sul posto, vista la situazione critica per i pendolari di rientro da Milano, anche la Polizia locale di Cesano, impegnata per più di un’ora a fare viabilità.