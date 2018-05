Commosso addio al conte Willy.

Addio al conte Willy

Lutto a Biassono e Monza per l’improvvisa scomparsa a 66 anni di Emilio Corno, per gli amici Willy. Tutti lo ricordano per il suo impegno in politica e nella comunità e per il suo modo di fare, sempre molto cordiale e sorridente con tutti. A Triuggio ha gestito per diverso tempo il bar di via Marconi.

Il funerale

Il funerale del 66enne sarà celebrato domani, lunedì 14 maggio, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Monza. Emilio è stato consigliere e assessore a Biassono a fianco dell’ex sindaco Angelo De Biasio.

Il ricordo completo sul numero del Giornale di Carate e del Giornale di Monza in edicola martedì 15 maggio.