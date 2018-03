Aggressione a Nova Milanese questa notte. 19enne finisce in ospedale

Un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale, in codice verde, per un evento violento, classificato come aggressione dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Il giovane è stato soccorso poco dopo la mezzanotte in via Giussani a Nova Milanese dalla croce rossa di Varedo. Fortunatamente per lui nessuna grave conseguenza ma è stato comunque accompagnato in ospedale a Paderno Dugnano per accertamenti.