Diversi interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa in Brianza. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si sono verificati incidenti e aggressioni.

Aggressioni e incidenti coinvolti anche giovanissimi

Poco dopo la mezzanotte la Croce rossa di Brugherio supportata dall’automedica e assieme a Polizia locale e Vigili del fuoco, è intervenuta in viale Campania per il ribaltamento di una macchina. Dinamica ancora da chiarire ma nell’incidente, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in modo grave. Le due persone coinvolte infatti, una donna di 33 anni e un uomo di 42, non hanno avuto necessità del trasporto in ospedale.

Altro incidente a mezzanotte e mezza in via Monte Grappa. Anche in questo caso allertati Vigili del fuoco e Polizia locale. Per cause ancora da accertare una macchina con tre persone a bordo – due ragazzi 18 e 19 anni e una giovane di 19 – sarebbe finita contro un ostacolo. Sl posto la croce rossa di Desio che ha trasportato uno dei ragazzi coinvolti in ospedale in codice verde.

Infine a Carate Brianza poco prima delle 3 i soccorritori di Besana Brianza sono intervenuti per un evento violento, classificato da Areu come aggressione. Il fatto si è verificato in via Della Valle e ha visto coinvolti tre ragazzi di 21, 22 e 24 anni. Sul posto, oltre ai paramedici, anche i Carabinieri della compagnia di Seregno. Uno dei giovani è stato portato al San Gerardo per accertamenti e in buone condizioni.